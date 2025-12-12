IL PUNTO DEL VENERDÌ – FERRETTI: "La Roma non può aspettare, nonostante un Ferguson così" - CARMELLINI: "La squadra di Gasperini di un'altra categoria"

La Roma si rialza, vince 0-3 in casa del Celtic e si avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Tra poche settimane, poi, i giallorossi potranno rinforzare ulteriormente la squadra con il calciomercato invernale: "Un conto è rafforzare la squadra ai primi di gennaio e un altro è farlo alla fine del mese. La Roma non può aspettare, Gasp ancora di più. Nonostante un Ferguson come quello di Glasgow" scrive Mimmo Ferretti sulle colonne del Corriere dello Sport. Tiziano Carmellini, su Il Tempo, si concentra sulla gran prestazione della Roma ieri sera: "Ma che la squadra di Gasperini fosse di un'altra categoria era stato chiaro da subito. Il Celtic ci ha provato ma non è mai stato in partita".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. VERNAZZA - GAZZETTA DELLO SPORT

Cinque vittorie e due sconfitte. È il bilancio delle nostre squadre nella tre giorni di coppe europee. Hanno vinto Atalanta e Juve in Champions; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference. Siamo stati traditi da Napoli ed Inter. In Europa League si è consumata la disfida tra le italiane e i celti. La Roma ha stravinto a Glasgow contro il Celtic. Gian Piero Gasperini ha avuto la risposta che cercava. Nei giallorossi l'uomo copertina è stato Evan Ferguson. Il centravanti irlandese ha segnato una doppietta e ha dimostrato che scarso non è. Chissà se la doppietta di ieri sera indurrà i dirigenti della Roma a toglierlo dal mercato. Immaginiamo di no, perché è già stato individuato l'olandese Zirkzee come sostituto. Non possono bastare due gol al modesto Celtic per convincere la Roma a spendere 35 milioni di euro. [...]

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Tre gol in casa del Celtic per cancellare le due sconfitte di fila in campionato e pure i dubbi affiorati recentemente sul reale valore del gruppo. La Roma riparte da Glasgow, dà un ulteriore sistematina alla classifica di Europa League e soprattutto sorride per la doppietta di Ferguson, autentico protagonista della trasferta in Scozia. Due reti da centravanti vero. Una prestazione chic la sua, piena di cose tanto belle quanto inattese. Dopo una serie infinita di delusioni, ecco la serata magica. Fuoco di paglia visto il passato? Chissà. [...] Al di là delle tre reti una Roma nel primo tempo molto gasperiniana, sicura di sè e dei suoi movimenti, tornati a essere quelli pre Napoli. Pressing alto, aggressione continua, verticalizzazioni a raffica contro un avversario a corto di conoscenze tattiche. La Roma avrà tempo, da lunedì al 22 gennaio del prossimo anno, di pensare soltanto al campionato con l'unico intermezzo della Coppa Italia. [...] Poi sarà il tempo del mercato, fatto di occasioni come viene fatto circolare nell'ambiente? Ok a patto che le occasioni vengano colte bene e in fretta. Perché un conto è rafforzare la squadra ai primi di gennaio e un altro è farlo alla fine del mese. La Roma non può aspettare, Gasp ancora di più. Nonostante un Ferguson come quello di Glasgow.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

L'aria di casa fa bene a Ferguson che si sblocca in Europa e realizza una doppietta decisiva per il successo giallorosso in Scozia. L'attaccante irlandese sotto l'acqua di Glasgow si riscatta e rialza la testa. Ma che la squadra di Gasperini fosse di un'altra categoria era stato chiaro da subito. Il Celtic ci ha provato ma non è mai stato in partita. La ripresa per la Roma è solo amministrazione. Ora giusto il tempo di rientrare nella Capitale, smaltire le tossine e umidità e poi lunedì sera toccherà nuovamente alla squadra di Gasperini che chiuderà la quindicesima giornata che la vedrà impegnata all'Olimpico contro l'ottimo Como di Fabregas. Poi ancora Juventus e Genoa per chiudere un anno solare che ha visto la Roma in grande crescita soprattutto nella seconda parte con l'arrivo nella Capitale di Gasperini. È chiaro che l'allenatore piemontese avrà ancora molto da lavorare, ma, la sua mano si vede eccome al netto di una rosa che va ancora completata: almeno se si vuole correre per qualcosa di importante. A gennaio si capiranno le reali ambizioni dei Friedkin per questa stagione.