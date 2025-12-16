La Roma batte 1-0 il Como nell'importantissima sfida della quindicesima giornata di Serie A e a decidere il match è la rasoiata di destro di Wesley al minuto 60 su sponda di Soulé. Vittoria fondamentale per i giallorossi, i quali blindano il quarto posto a quota 30 punti e si portano a -3 dall'Inter capolista. "Una Roma da 10. Come il numero delle vittorie conquistate in campionato. La partita 'europea' contro il Como ha stabilito che il gruppo di Gasperini lassù può starci", scrive Mimmo Ferretti sul Corriere dello Sport. Tiziano Carmellini de Il Tempo, invece, si concentra sul duello tra Matias Soulé e Nico Paz: "Viene stravinto dal giallorosso vero dominatore della gara. È lui la luce offensiva di questa squadra che inizia a calzargli a pennello e che prende per mano oltre l'ostacolo".

Quattro in fuga per la vittoria? Così si direbbe. Inter (33), Milan (32) e Napoli (31), più la Roma (30) che ha agganciato ieri sera il gruppo di testa dopo l'1-0 al Como. Lo scudetto 4X4 non dovrebbe sfuggire a questo circolo ristretto racchiuso in tre punti. Che poi il discorso sia chiuso per le altre pretendenti, per la Juve in ripresa, per Bologna e Como che stanno perdendo terreno, è tutto da vedere. Otto punti, la distanza da Italiano a Chivu, sono tanti, ma l'anno scorso, sempre alla quindicesima, la Roma era a -18 dalla vetta: con la cura Ranieri ha chiuso quinta. Questa resta la stagione della discontinuità. Oggi comanda l'Inter, per la prima volta da sola, dopo aver condiviso il primato con la Roma all'undicesima. Di fatto, il primo posto ha cambiato padrone a ogni turno, escluse ottava-nona giornata (Napoli e Roma) e tredicesima-quattordicesima (Milan e Napoli). Qualcosa succederà da qui a fine gennaio, sicuro, con sette turni "caldi" e il girone di Champions da completare. La classifica si sgranerà, difficile che il gruppo resti compatto. La svolta può arrivare tra meno di un mese. [...] Infine c'è il calendario che comincia a farsi interessante. Quello dell'Inter e della Roma, da qui all'11 gennaio, è sicuramente più complicato. [...] Peggio la Roma: domenica c'è la Juve allo Stadium, poi anche Atalanta (fuori) e Sassuolo (Olimpico). [...] Milan e Napoli potrebbero anche conquistare nove punti su nove, presentandosi l'11 gennaio rispettivamente a quota 41 e 40. La Roma, con impegni meno rilassanti, potrebbe essere a 38. L'Inter, che andrà a Bergamo contro l'Atalanta rilanciata da Palladino, avrà qualche problema in più: 40 punti è un traguardo realistico. [...] Nella seconda metà di gennaio, la Champions potrebbe dare un vantaggio di energie al Milan. [...] Meglio l'Inter, peggio il Napoli e idem la Roma: Torino, Milan e Udinese in campionato; Stoccarda e Panathinaikos in un'Europa League tutta da guadagnare; e la Coppa Italia con i granata. [...]

Una Roma da 10. Come il numero delle vittorie conquistate in campionato. Battuto il Como grazie a un gol di Wesley e una prestazione convincente. Compito svolto senza grosse sbavature e grossi rischi, successo pesante e meritato. [...] Il peggio, insomma, sembra essere definitivamente alle spalle. Mancano ancora troppi gol, però… [...] Uno sguardo alla classifica dopo il fischio finale dell'arbitro: Roma a quota 30 ancora al quarto posto ma con sei punti sui lariani, quattro dalla Juve, uno solo di ritardo dal Napoli terzo, due dal Milan secondo e tre dall'Inter capolista. Bilancio in chiave romanista della giornata numero 15, allora? Positivo assai, eccome. [...] La partita

"europea" contro il Como ha stabilito che il gruppo di Gasperini lassù può starci. Può starci bene. Opportuno, per adesso, non guardare un po' più in alto. [...] Molta più Roma che Como, anche/soprattutto per numero di occasioni create e non finalizzate.

[...] Poi dopo un'ora di gioco la rete di Wesley, che Gasp aveva riportato a destra, per sbloccare il risultato. E, si sa, se/ quando la Roma riesce ad andare in vantaggio, difficilmente poi non vince la partita. Esattamente come le capita nel caso contrario: se va sotto, sono dolori. [...]

La Roma si sblocca e torna a vincere in campionato dopo due sconfitte consecutive, allunga sullo stesso Como e si ritrova quarta a un punto dal Napoli terzo. All'Olimpico contro la squadra di Fabregas per certi versi è stata una storia già vista. La Roma produce gioco, pressa, va in velocita, ma gli mancano sempre gli ultimi metri tra imperizia e copertura in extremis dei difensori del Como. Il risultato è un possesso palla incredibile della squadra di Gasperini che però non affonda o non trova il varco giusto per fare male alla squadra ospite che quando ha palla tra i piedi fa vedere tutta la sua qualità. Il tanto atteso confronto tutto argentino tra Soulé e Nico Paz viene stravinto dal giallorosso vero dominatore della gara. È lui la luce offensiva di questa squadra che inizia a calzargli a pennello e che prende per mano oltre l'ostacolo. Il gol che sblocca i giallorossi, dopo un quarto d'ora della ripresa, porta la firma del brasiliano Wesley ma c'è impresso bello grosso anche il nome del talento argentino che fa partire l'azione, poi la riprende e mette il compagno in condizione di far male al povero Butez. Poi, come sempre, un po' di sofferenza finale perché questa squadra non sa rallentare e quando spingi a tavoletta dall'inizio alla fine un po' a fondo corsa la paghi. Ma stavolta i giallorossi restano freddi, sbagliano il minimo indispensabile e quando accade c'è sempre Svilar pronto a metterci una pezza. Il bilancio è un successo netto, senza storia, che consente alla Roma di accorciare in classifica sulle tre in fuga e mettersi a una sola lunghezza dal Napoli. Ora ultimi due sforzi prima di cambiare anno: sabato la Juventus, poi il Genoa dell'ex De Rossi per il botto finale a un passo dal Capodanno!