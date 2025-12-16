Il jackpot della Roma che va di corsa

Non una vittoria, un jackpot. Tre punti guadagnati sul Napoli, due sul Milan, tre sullo stesso Como, tre pure sul Bologna e distanza ristabilita (+4) sulla Juventus a cinque giorni dallo scontro diretto. [...] E lo fa battendo il Como con un gol di Wesley nel secondo tempo, al termine probabilmente della migliore prestazione stagionale per qualità, intensità e coraggio messi in campo, anche in rapporto alla qualità dell'avversario. [...]

La differenza, in casi come questi, la fanno le prestazioni dei difensori. Monumentali quelli giallorossi, guidato da uno Ndicka in forma eccezionale (e peccato per Gasp che oggi partirà per la Coppa d'Africa). Il Como di fatto non ha trovato quasi mai la profondità. [...]

Il primo tempo ha raccontato di una Roma a cui è mancato solo il gol: Wesley ha sbagliato a porta vuota, Ferguson per tre volte non ha trovato il varco, Soulé ha invece deciso che con il destro era vietato calciare pure da buona posizione. [...] Il secondo tempo ha avuto lo stesso, identico, copione. La Roma ha piazzato le tende sulla trequarti del Como, che si è affacciato dalle parti di Svilar solo a cavallo del minuto 8 con Douvikas prima e Da Cunha poi. E stato l'unico momento di leggera difficoltà della squadra di Gasp, che allo scoccare dell'ora di gioco è passata con un diagonale perfetto di Wesley. Proprio lui, il brasiliano che alla prima giornata, nella stessa porta, aveva deciso l'altro scontro diretto per l'Europa contro il Bologna. Neppure dopo il vantaggio lo spartito è cambiato. [...]

Nessuno ha corso come la Roma nel 2025: 79 punti. Così la Champions è traguardo davvero possibile.

(corsera)