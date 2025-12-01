"Il gol? Fischiano sempre fallo"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ha sofferto per più di novanta minuti in tribuna. Gasperini, però, non ha digerito la scivolata di Rrahmani su Koné che ha dato il via all'azione del gol di Neres. «Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Rrahmani va a sgambettare Koné dopo aver colpito la palla - ha affermato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn - l'entrata in scivolata in quel modo viene sempre fischiata. Poi, noi ci siamo trovati scoperti e ci abbiamo messo del nostro. Non dovevamo concedere quel tipo di ripartenza, siamo stati bravi a non farlo nel secondo tempo nonostante fossimo in svantaggio».

Secondo Gasp, la squadra non è riuscita a recuperare al meglio dall'impegno con il Mitdjylland: «Abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol. Continuiamo ad essere nelle posizioni alte della classifica. Anche il Napoli ha tirato pochissimo, è stata una gara bloccata. Noi non abbiamo giocato con l'energia giusta, anche nervosa, forse stavolta abbiamo pagato la gara di giovedì. Siamo arrivati a questa partita un po' incerottati e non siamo riusciti a giocare come volevamo».

Terzo scontro diretto perso dalla Roma in campionato. «Le sconfitte con Inter, Milan e Napoli sono diverse - ha dichiarato Gasp - stasera (ieri, ndr) abbiamo giocato un po’ più sottotono, ma il ritmo della partita è stato lento. Anche quando perdi devi prende insegnamenti e guardare avanti».