Il ginocchio di Matias non preoccupa

Non c'è sosta per la Roma, Bergamo è dietro l'angolo. Già oggi pomeriggio la squadra è attesa a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di sabato sera contro l'Atalanta. [...] La contusione al ginocchio di Soulé al momento non preoccupa lo staff tecnico, che conta di rimettere in sesto Dovbyk per avere un'opzione in più là davanti. Anche dietro, senza N'Dicka e con Hermoso che sta stringendo i denti a causa della pubalgia, la Roma continua ad avere gli uomini contati. Ziolkowski,

promosso, avrà un'altra occasione. [...]

(corsport)