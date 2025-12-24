Riccardo Viola: "Papà Dino si sarebbe commosso. Lo stadio è un regalo per chi si chiama Viola"

CORSERA - "Finalmente ce l'abbiamo fatta. Anche noi romanisti avremo il nostro stadio". Con queste parole, Riccardo Viola, figlio dell'indimenticato presidente Dino, accoglie la notizia della consegna del progetto per l'impianto di Pietralata. Un sogno che suo padre inseguì per anni e che oggi, finalmente, si avvicina a diventare realtà.

«È il più bel regalo per i tifosi e per chi si chiama Viola. Svolta storica, a ridosso del centenario», esordisce Riccardo Viola.

Papà Dino ci ha provato fino all'ultimo. Quale era il suo obiettivo dell'epoca?

«Lo stesso che hanno i Friedkin oggi. Lo stadio di proprietà farà la Roma più forte. Mio padre ne aveva ancora di più la necessità».

Torniamo a 40 anni fa. Racconti.

«La Roma di papà riuscì nell'impresa di sfidare le big del nostro calcio e di quello Europeo. Da grande manager. Ad un certo punto però Dino Viola non bastava più. All'epoca il club viveva di diritti tv e biglietteria. Nel 1986, con la novità di Berlusconi al Milan, ha dovuto vedersela con tre potenze. C'erano anche Agnelli con la Fiat e Moratti con l'attività petrolifera. La nostra era un'azienda familiare».

La Roma non poteva più competere, dunque, con la Juve, l'Inter e il Milan. Con lo stadio di proprietà ce l'avrebbe fatta?

«Papà ne era convinto. Avrebbe costruito una cittadella dello sport da vivere quotidianamente. Voleva che ci fosse anche una chiesa. Ma quando fu scelta la Magliana, diventò presto impossibile andare avanti».

Che cosa è successo?

«La politica non lo aiutò. Ogni partito voleva dire la sua. (...) Poi cominciarono a dire che papà puntava alla speculazione edilizia, lui che era ingegnere industriale meccanico. (...) In più si diede la priorità alla ristrutturazione dell'Olimpico per Italia 90».

(...)