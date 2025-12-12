Il Como perde Morata: fuori almeno due mesi. Ora c'è solo Douvikas

Il 2025 di Alvaro Morata si è chiuso sabato scorso a San Siro. Senza gol e con un guaio muscolare che lo terrà fuori almeno due mesi. Stagione difficile per lo spagnolo che alla mezz'ora della sfida contro l'Inter si è dovuto fermare per un problema alla coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato che lo stop sarà importante. [...] Fabregas dovrà quindi fare a meno del suo centravanti a partire dalla sfida di lunedì contro la Roma. Al suo posto è pronto Douvikas, che fino ad oggi ha sempre dato garanzie al tecnico spagnolo. [...]

(gasport)