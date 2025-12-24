Il commissario e il voto in aula, poi almeno due anni e mezzo di lavori nell'area di Pietralata

La consegna del progetto dello stadio è un passo fondamentale, ma non l'ultimo. L'iter per vedere le ruspe a Pietralata richiederà ancora circa un anno, con l'inizio dei lavori previsto per i primi mesi del 2027. La prima partita nel nuovo impianto si giocherà probabilmente nella stagione 2029/30, circa due anni dopo il centenario del club.

Ora il progetto passerà al vaglio degli uffici comunali per la "verifica di ottemperanza", un passaggio politico inedito per controllare il rispetto delle prescrizioni. Successivamente, dopo il voto in Assemblea Capitolina che confermerà il pubblico interesse, si aprirà la Conferenza dei servizi decisoria, che durerà circa quattro mesi.

(...) Sebbene i comitati "No Stadio" siano già pronti a contestare la procedura, i tecnici della Roma assicurano che il progetto è completo. "Quello fatto è stato un lavoro approfondito e rigoroso che ci consentirà di dotare la città di un impianto moderno e sostenibile", ha dichiarato l'assessore Veloccia.

(...) L'ultimo step sarà la firma della convenzione urbanistica tra il club e il Comune. Ai tifosi non resta che attendere, con la speranza che la recente nomina di un commissario di Governo per gli stadi possa contribuire ad accelerare i tempi.

(Repubblica)