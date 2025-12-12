Il Boca insiste per Dybala

Il Boca Juniors sta tentando tutte le strade possibili per portare Paulo Dybala a Buenos Aires. Prima i tifosi, poi l'invito di Paredes ed infine anche Marcelo Delgado, braccio destro del presidente Riquelme: "Per noi è un sogno, un'illusione, ma anche una realtà. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui". La Roma, intanto, non ha ancora avviato i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Tra un mese Paulo sarebbe potenzialmente libero di firmare per un altro club.

(corsport)