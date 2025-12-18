Il ballo degli ex: Dybala e Soulé sfidano la Juve

La dura legge dell'ex. Prima o poi ci si rivede. Davanti a un caffè o magari sul prato. Quello torinese dell'Allianz Stadium, dove le storie di Juventus e Roma s'intrecciano ancora una volta. L'appuntamento è fissato: sabato 20 dicembre ore 20.45. E la puntualità non è un optional. Non quando c'è in ballo la Champions: la squadra di Gasperini -quarta (30 punti) - vuole allungare su quella di Spalletti (26). (...) A proposito, al ballo degli ex c'è spazio anche per loro: i giocatori. Dybala e Soulé ora vestono giallorosso, ma in passato hanno sfilato bianconeri. Ecco le rotture che fanno male al cuore: pianeggiavano entrambi, al momento dell'addio. Paulo, disperato, si copriva gli occhi gonfi di lacrime con la maglia che lo aveva consacrato. Matias, invece, il dolore l'ha raccontato: «Ho pianto durante la trattativa». E Roma gli ha riscaldato il cuore. Dybala vuole restare, trattare per il rinnovo, anche se complicato. Perché qui è felice: l'argentino vuole che la figlia nasca e cresca nella Capitale. Soulé, allo stesso modo, si è legato tanto alla piazza. Merito di Ranieri prima e ora Gasperini, che lo ha reso uomo copertina del nuovo corso. Tango argentino, ballano entrambi davanti al passato, non ancora ferito: Paulo e Matias non hanno mai segnato alla Juventus. Ci proveranno sabato, al ballo degli ex.

(La Repubblica)