Idea Frendrup. Zirkzee-Raspa, la strategia

Dragusin è un'opzione, Frendrup un"idea, Raspadori una speranza e Zirkzee un obbligo. Le possibilità del mercato della Roma, dalla difesa all'attacco, passando per

l'eventuale rinforzo a centrocampo, si riassumono in concetti essenziali. [...] Nel pacchetto arretrato la Roma numericamente è ben fornita, ma oggi si sta rendendo conto dell'importanza dei suoi perni (Mancini e N'Dicka hanno sostituti all'altezza?), così ha chiesto informazioni sul centrale in uscita dal Tottenham. Roma-Genoa sarà poi l'occasione per osservare da vicino Frendrup, il centrocampista del Grifone che potrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con Pisilli, che De Rossi stima. La vera emergenza, comunque, resta davanti. Per Zirkzee c'è sia l'offerta di un prestito con riscatto a 30 milioni in caso di Champions che avvicina le richieste dello United (ne vuole 10 in più) sia la volontà del calciatore. [...] Così Raspadori continua a essere monitorato: l'Atletico lo libererebbe a cifre inferiori (20-22 milioni) e si è detto disponibile a valutare la formula del riscatto. Più che alternativo a Zirkzee, Raspa sarebbe un completamento. [...]

(Corsport)