I VOTI DEGLI ALTRI - Wesley "destro da 6 punti", Soulé "stravince il confronto con Paz". Ndicka "torna presto", Gasperini "capolavoro di tattica"

La Roma torna a vincere in campionato e batte 1-0 il Como grazie alla rete realizzata da Wesley al minuto 60. Successo fondamentale per i giallorossi, che blindano il quarto posto in classifica e si portano a -3 dalla vetta occupata dall'Inter. L'MVP è ovviamente l'esterno brasiliano (7.36): "Quel destro da sei punti - mica erano tre ieri sera - cancella l'errore col sinistro del primo tempo. Grande continuità, pur in mezzo a qualche scelta sbagliata. Ma avercene…" (Il Corriere della Sera). Grande prova di Evan Ndicka (7.14), all'ultima partita prima della partenza per la Coppa d'Africa: "Non sbaglia un solo intervento, con il capolavoro del salvataggio finale in piena area su Posch. Senza farsi sentire dai suoi connazionali: torna presto, Evan" (Il Romanista). Bene anche Matias Soulé (6.93): "Stravince il confronto a distanza con Paz, facendo sempre cose intelligenti" (Il Messaggero). Super voto anche a Gian Piero Gasperini (7.21), il quale ha preparato la partita alla perfezione: "Quel diavolo di un Gasp ha imbrigliato la manovra del Como con il solito pressing feroce. Un capolavoro di tattica e, di nuovo, di classifica: la Roma è ancora lì" (Il Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.57

Mancini 6.57

Ndicka 7.14

Hermoso 7.00

Wesley 7.36

Cristante 6.78

Koné 6.78

Rensch 6.64

Soulé 6.93

Pellegrini 6.28

Ferguson 6.28

El Shaarawy 6.07

Bailey 6.10

Gasperini 7.21

