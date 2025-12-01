I VOTI DEGLI ALTRI - Koné "perde un duello fatale", Soulé "un fantasma". Ferguson "non tiene un pallone", Dybala "evanescente"

La maledizione degli scontri diretti continua e, come accaduto contro Inter e Milan, la Roma perde 0-1 anche contro il Napoli a causa della rete realizzata da David Neres al minuto 36. Bocciato Manu Koné (5.57), il quale ha perso il pallone da cui è nata la ripartenza che ha deciso la partita: "Un duello perso, in tackle con Rrahmani: fatale" (Corriere dello Sport). Male anche Matias Soulé (5.07): "Un fantasma rispetto al Soulé ammirato finora. Sbaglia tanto, prova ad accendersi ma sempre invano. La gara pesa, lui deve ancora crescere a livello di personalità" (La Gazzetta dello Sport). Peggiore in campo Evan Ferguson (5): "L'irlandese dovrebbe essere l'optimum. Il condizionale fa però tutta la differenza del mondo. Evan non tiene un pallone che sia uno e quando Pellegrini lo cerca, si fa come al solito anticipare" (Il Messaggero). Insufficiente anche Paulo Dybala (5.28), entrato in campo nella ripresa: "Evanescente. Apporto parecchio limitato, senza alcun sussulto" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.43

Mancini 5.64

Ndicka 5.57

Hermoso 5.71

Celik 5.43

Cristante 5.21

Koné 5.57

Wesley 5.64

Soulé 5.07

Pellegrini 6.14

Ferguson 5.00

Baldanzi 5.78

El Aynaoui 5.78

Dybala 5.28

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.57

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 5.5

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 5

Koné 6

Wesley 5.5

Soulé 5

Pellegrini 6

Ferguson 4.5

Baldanzi 5

El Aynaoui 5.5

Dybala 5.5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Hermoso 5.5

Celik 5

Cristante 5

Koné 5.5

Wesley 5.5

Soulé 5

Pellegrini 6

Ferguson 5

Baldanzi 6

El Aynaoui 6

Dybala 5.5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Hermoso 6

Celik 5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 5

Soulé 5

Pellegrini 6

Ferguson 4.5

Baldanzi 6

El Aynaoui 6

Dybala 5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 5

Ndicka 5.5

Hermoso 5

Celik 5.5

Cristante 5

Koné 6

Wesley 5.5

Soulé 5

Pellegrini 6.5

Ferguson 5

Baldanzi 6

El Aynaoui 5.5

Dybala 5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 5

Hermoso 5.5

Celik 6

Cristante 5.5

Koné 6

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 6.5

Ferguson 5

Baldanzi 6.5

El Aynaoui 5.5

Dybala 5.5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Hermoso 6.5

Celik 5.5

Cristante 5

Koné 5.5

Wesley 6

Soulé 5.5

Pellegrini 5.5

Ferguson 5.5

Baldanzi 6

El Aynaoui 6

Dybala 5.5

Bailey ng

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 5.5

Hermoso 6

Celik 5.5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 6

Ferguson 5.5

Baldanzi 5

El Aynaoui 6

Dybala 5

Bailey 5.5

El Shaarawy ng

Gritti (Gasperini squalificato) 5.5