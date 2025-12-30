I VOTI DEGLI ALTRI - Koné "padrone assoluto della mediana", Soulé "vera garanzia". Ferguson "gol di cattiveria e rabbia", Gasperini "domina la sfida dei grandi ex"

La Roma strapazza il Genoa di De Rossi allo Stadio Olimpico e vince 3-1 grazie alle reti realizzate da Soulé, Koné e Ferguson nel primo tempo. Il migliore in campo è proprio Manu Koné (7.28), autore del gol del raddoppio: "Risponde a chi lo vede poco presente in zona gol con la rete del 2-0. Padrone assoluto della mediana" (Il Messaggero). Molto bene anche Matias Soulé (7.07), il quale ha sbloccato il match: "Chiude il suo personale 2025 con il botto. È lui la vera garanzia di Gasp sia per i gol sia per le giocate che innescano le tante azioni pericolose della serata" (Corriere dello Sport). Positivo anche Evan Ferguson (6.71), che ha chiuso la partita con il gol del tris: "Un gol di cattiveria e rabbia che farà certamente felice Gasperini. Le ultime prestazioni hanno dato segnali incoraggianti: c'è materiale su cui provare a lavorare" (Il Tempo). Promosso a pieni voti anche Gian Piero Gasperini (7.07): "Con una squadra incerottata domina la sfida dei grandi ex soprattutto sul piano fisico" (Il Romanista).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6.00
Mancini 6.50
Ziolkowski 6.57
Hermoso 6.78
Celik 6.28
Cristante 6.43
Koné 7.28
Wesley 6.50
Soulé 7.07
Dybala 6.50
Ferguson 6.71
El Shaarawy 6.28
Pisilli 6.00
Ghilardi 6.00
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7.07
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 6.5
Hermoso 7
Celik 6
Cristante 6.5
Koné 7.5
Wesley 6.5
Soulé 7
Dybala 7
Ferguson 7.5
El Shaarawy 6.5
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6.5
Cristante 7
Koné 7.5
Wesley 7
Soulé 7.5
Dybala 6.5
Ferguson 7
El Shaarawy 6.5
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7.5
IL MESSAGGERO
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 6
Hermoso 7
Celik 6.5
Cristante 6.5
Koné 7.5
Wesley 6.5
Soulé 7
Dybala 6
Ferguson 6.5
El Shaarawy 6
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6
Cristante 6.5
Koné 7
Wesley 6.5
Soulé 7
Dybala 6.5
Ferguson 6
El Shaarawy 6
Pisilli ng
Ghilardi ng
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6
Cristante 6
Koné 7
Wesley 6
Soulé 7
Dybala 6.5
Ferguson 6.5
El Shaarawy 6
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7
IL TEMPO
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 7
Hermoso 7
Celik 6.5
Cristante 6
Koné 7.5
Wesley 6.5
Soulé 7
Dybala 6.5
Ferguson 7
El Shaarawy 6.5
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7.5
IL ROMANISTA
Svilar 6
Mancini 6.5
Ziolkowski 7
Hermoso 7
Celik 6.5
Cristante 6.5
Koné 7
Wesley 6.5
Soulé 7
Dybala 6.5
Ferguson 6.5
El Shaarawy 6.5
Pisilli 6
Ghilardi 6
Dovbyk ng
Rensch ng
Gasperini 7