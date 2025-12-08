I VOTI DEGLI ALTRI - Ghilardi "ingresso da incubo", Celik "giornataccia", Svilar "non può bastare da solo”

Seconda sconfitta di fila per la Roma di Gian Piero Gasperini, che a Cagliari si arrende 1-0. Uno dei pochi a salvarsi è Mile Svilar: “Con la solita uscita prodigiosa tiene il match in piedi già in 10 contro 11. Ma non può bastare da solo” (Il Romanista) Male Zekik Celik, su cui pesa il cartellino rosso: “Mezz’ora per capire dove fosse capitato e perché. Quando sembra ritrovarsi, commette uno sciagurato fallo su Folorunsho, rischiando il rigore ma guadagnandosi l’espulsione. Giornataccia” (Il Messaggero) Negativa anche la prova di Daniele Ghilardi: "Ingresso da incubo. Palestra lo salta due volte come un birillo, poi perde la marcatura sull'angolo che porta al vantaggio" (Corriere dello Sport).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6,71
Mancini 5,42
Ndicka 5,07
Hermoso 5,43
Celik 4,71
Cristante 5,14
Koné 5,28
Tsimikas 4,71
Soulé 5,50
Pellegrini 5,07
Baldanzi 5,00
Rensch 5,36
Ferguson 4,86
Dybala 5,07
El Aynaoui 5,36
Ghilardi 4,36
Gasperini 5,00
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6,5
Mancini 5,5
Ndicka 4,5
Hermoso 5,5
Celik 5
Cristante 5
Koné 5
Tsimikas 4,5
Soulé 5
Pellegrini 5
Baldanzi 4,5
Rensch 5
Ferguson 5
Dybala 5
El Aynaoui 5
Ghilardi 4
Gasperini 5
IL CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 7
Mancini 5,5
Ndicka 6
Hermoso 5,5
Celik 4,5
Cristante 5
Koné 6
Tsimikas 5
Soulé 5,5
Pellegrini 5
Baldanzi 5
Rensch 5,5
Ferguson 5
Dybala 5
El Aynaoui 5
Ghilardi 4
Gasperini 5
IL MESSAGGERO
Svilar 7
Mancini 5
Ndicka 4,5
Hermoso 5
Celik 5
Cristante 5
Koné 5
Tsimikas 4,5
Soulé 5
Pellegrini 5
Baldanzi 5
Rensch 5,5
Ferguson 5
Dybala 4,5
El Aynaoui 5,5
Ghilardi 4,5
Gasperini 5
IL CORRIERE DELLA SERA
Svilar 7
Mancini 5,5
Ndicka 5
Hermoso 5
Celik 5
Cristante 5
Koné 5
Tsimikas 4,5
Soulé 5,5
Pellegrini 5
Baldanzi 5
Rensch 5
Ferguson 5
Dybala 5
El Aynaoui 5
Ghilardi 4
Gasperini 5
LA REPUBBLICA
Svilar 6,5
Mancini 5
Ndicka 5
Hermoso 6
Celik 4
Cristante 5,5
Koné 5,5
Tsimikas 4,5
Soulé 6
Pellegrini 5
Baldanzi 4,5
Rensch 6
Ferguson 4,5
Dybala 5
El Aynaoui 5,5
Ghilardi 4
Gasperini 5
IL TEMPO
Svilar 6,5
Mancini 5,5
Ndicka 4,5
Hermoso 5,5
Celik 5
Cristante 4,5
Koné 5
Tsimikas 4,5
Soulé 5,5
Pellegrini 5,5
Baldanzi 6
Rensch 5,5
Ferguson 5
Dybala 5
El Aynaoui 6
Ghilardi 4,5
Gasperini 4,5
IL ROMANISTA
Svilar 6,5
Mancini 6
Ndicka 6
Hermoso 5,5
Celik 4,5
Cristante 6
Koné 5,5
Tsimikas 5,5
Soulé 6
Pellegrini 5
Baldanzi 5
Rensch 5,5
Ferguson 5
Dybala 5,5
El Aynaoui 6
Ghilardi 4,5
Gasperini 5,5