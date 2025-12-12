I VOTI DEGLI ALTRI – Ferguson "Cento di questi giorni", Soulé "Ispiratissimo". Gasperini "Scelte azzeccate"

La Roma batte il Celtic 3-0 e ottiene la terza vittoria di fila in Europa League. Serata perfetta per i giallorossi che anche nella seconda trasferta a Glasgow ne escono a bottino pieno. Migliore in campo Evan Ferguson (7.57): "Il rimprovero di Gasp gli è servito, ed ecco il vero Ferguson: quel talento pazzesco che due anni fa aveva fatto brillare gli occhi a tutta la Premier. Un palo e una doppietta: cento di questi giorni, gli augura Gasp" (Corriere dello Sport).

Altro protagonista della gara l'argentino Matias Soulé (7.21): "Il suo piede è in tutti i tre gol della Roma. Ispiratissimo, pure leggero quando va via in dribbling" (Corriere della Sera). Tanti elogi anche a Gian Piero Gasperini (7.36) che prepara la partita perfetta e lascia spazio a chi ha giocato meno in stagione: "Roma verticale, con continuità. Motivatore instancabile, dirige i suoi dalla panchina e non si accontenta mai. Scelte azzeccate" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.07

Hermoso 6.21

Mancini 6.71

Ndicka 6.50

Celik 6.93

Pisilli 6.50

El Aynaoui 6.71

Rensch 6.36

Soulé 7.21

El Shaarawy 6.50

Ferguson 7.57

Bailey 6.36

Dybala 6.07

Pellegrini 6.07

Ziolkowski SV

Angelino SV

Gasperini 7.36

