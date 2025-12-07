I pro e i contro del mischione

CORSPORT (M. FERRETTI) - Pro e contro del "mischione". Vinci una partita e ti ritrovi in testa alla classifica; perdi una partita e sei fuori dalla zona Champions. (...) La Roma non era partita per stare in testa alla classifica, eppure con tutti i suoi difetti e i suoi evidenti limiti c'è stata per 8 giornate su tredici. E questo non può essere giudicato come frutto del caso. (...)

La Roma ha vinto quando doveva (poteva) vincere e non ha vinto quando poteva (doveva) farlo per dare un senso ancor più compiuto al suo cammino. Ma, si sa, il campionato quest'anno è strano (modesto?) e il "mischione" lì in alto ne è la palese conferma. Il campionato aspetta tutti, in sintesi. Aveva ragione Gasperini quando diceva che non c'era (non c'è) una squadra dominante. Questo non significa che tutto sarà facile ma che non bisogna frenare le ambizioni. (...)

La Roma oggi a Cagliari dovrà essere più brava della squadra di casa. Perché ciò che sei oppure che hai fatto conta zero, quando comincia una nuova gara. (...) Dopo il ko interno contro il Napoli Gasperini si aspetta che la propria squadra sappia ripartire nella maniera più adeguata, anche se il lavoro settimanale non è stato quello che lui aveva sperato. Intoppi a raffica, allenamenti a ranghi ridotti, alcuni giocatori mezzi mezzi: non sarà una Roma rimaneggiata, ma GPG confidava in altro. Innanzitutto di non doversi inventare l'ennesima soluzione per sistemare il reparto d'attacco. Che, come numeri, è il peggiore tra coloro che frequentano il "mischione" lassù in classifica.