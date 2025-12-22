I bocciati da Gasp: da Bailey a Ferguson. I flop della Premier destinati a partire

In estate Ricky Massara non ci ha pensato un attimo portando a casa Evan Ferguson dal Brighton, Leon Bailey dall'Aston Villa e Tsimikas dal Liverpool. Dei tre, però, non ha funzionato neanche uno. È sempre più probabile che come sono arrivati, possano presto riandarsene tutti e tre. Non sarà facile perché bisognerà avere l'ok dal club di appartenenza e non è detto che arrivi. Il rapporto tra Gasperini e Ferguson non è mai sbocciato e le parole del tecnico a Torino sono di fatto la chiusura della sua esperienza a Roma. Grave anche la situazione che riguarda Bailey, uscito ancora una volta per infortunio. Male anche Tsimikas che con il ritorno di Angelino e la crescita di Rensch è rimasto indietro. Gasp ne farebbe a meno a patto di avere un nuovo centrale.

(gasport)