I 50 anni dell'inno romanista nato nell'anno più sofferto

[...] Da ieri è disponibile le versione digitale rimasterizzata di Roma (non si discute si ama) ovvero l'inno che i tifosi giallorossi cantano a squarciagola prima di ogni calcio d'inizio all'Olimpico (e anche in trasferta ormai). L'occasione? I 50 anni dalla pubblicazione della canzone. [...]

Il pezzo venne diffuso per la prima volta allo stadio 51 anni fa, il 15 dicembre del 1974 dopo il gol-partita di Penzo in Roma-Fiorentina: poche note per accompagnare l'esultanza. Cosa vietatissima all'epoca, tant'è che il club venne multato. Ma nacque "Roma, Roma, Roma, core de sta citta, unico grande amore", strofa partorita dal talento del cantautore Giampiero Scalamogna, ovvero Gepy & Gepy, con la collaborazione di Antonello Venditti e di Franco Latini e Sergio Bardotti.

Si può pensare che un inno eletto secondo più bello del mondo dopoYou'll never walk alone del Liverpool (classifica della rivista France Football) sia stato il frutto di un'esaltante vittoria, ma non è così. Anzi: nel '74 la squadra che giocò con lo scudetto sul petto fu la Lazio. A riprova che «il pubblico romanista supera tutto con l'amore», come disse Venditti intervistato dopo l'incisione dell'inno da Gianni Minà.

(Il Messaggero)