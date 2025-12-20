Hermoso recuperato. Wesley va a sinistra. E Dybala ci crede

Gasperini ha preparato le mosse con cui proverà, stasera contro la Juve, a complicare la vita a Spalletti. La Roma si presenta a Torino sempre con l'interrogativo nel ruolo più scoperto della rosa, problema da risolvere a gennaio con l'arrivo di Raspadori e Zirkzee: c'è - anche in questo match - da scegliere il centravanti. E il ballottaggio torna ad essere tra Ferguson e Dybala, con l'argentino in rimonta sull'irlandese.

Sembra invece evaporato il dubbio sulla presenza di Hermoso. [...] Nella difesa senza Ndicka, Hermoso è diffidato come Mancini. A rischio giallo pure Wesley. Che contro la Juve tornerà a sinistra per attaccare in tandem con Pellegrini. A destra Rensch e Celik si divideranno i compiti contro Yldiz e Cambiaso. [...] Spazio ai giovani nella lista dei 25 convocati. A cominciare da Mirra, difensore centrale diciannovenne e capitano della Primavera (da 11 stagioni a Trigoria): debuttò proprio al posto di Ndicka con De Rossi il 31 maggio del 2024 nell'amichevole di Perth contro il Milan. Prima chiamata con Gian Piero, che ha convocato pure il terzino Sangaré e il mediano Bah.

