Hermoso in Francia per trattare la pubalgia

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Toccata e fuga in Francia per Hermoso. Il difensore è alle prese con la pubalgia da qualche settimana e sta cercando di gestirla insieme allo staff giallorosso. Per tale motivo ieri non era a Trigoria alla ripresa degli allenamenti: l'ex Atletico Madrid è infatti volato per un giorno Oltralpe in compagnia di un medico della società per sottoporsi ad un trattamento osteopatico volto a migliorare la situazione della coscia. Contro il Genoa Hermoso ha giocato 90 minuti, mentre era dovuto rimanere a guardare i compagni contro la Juventus proprio per via di questo problema fisico. Nelle prossime settimane continuerà la strada della gestione per averlo al meglio in un momento con tante partite ravvicinate.