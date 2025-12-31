Grinta, tecnica e parole da leader: così Hermoso si è preso la Roma

L'"esempio perfetto". Con Hermoso la difesa romanista è assicurata: nessun rischio per la porta, blindata pure dai guantoni di Svilar. Ma è il centrale spagnolo la vera rivelazione - 17 presenze, un gol - della retroguardia giallorossa nella prima stagione dell'era Gasperini. Senza Ndicka (in coppa d'Africa), Hermoso ha preso in custodia il

reparto. [...] Qualche giorno fa Gasperini l'ha battezzato «leader, esempio perfetto». Non solo in campo, ma nello spogliatoio: «Non le conoscevo, ma le sue caratteristiche lo hanno reso una colonna portante di questa squadra, non solo per le qualità tecniche». [...] Hermoso, in ogni caso, è l'albero maestro di quel «nucleo portante» di giocatori che il tecnico elogia sempre. E che non può lasciare fuori. Anche se c'è il rischio d'infortunio. Alle prese con una forma di pubalgia - e in dubbio fino alla fine per la titolarità contro il Genoa - lo spagnolo è sceso in campo - regolarmente per novanta minuti, serrando i cancelli del suo reparto, di fatto inaccessibile se non grazie a un gol abbastanza casuale di Ekhator. Per il resto, tanta sicurezza. Una certezza ritrovata dopo mesi di precarietà: Hermoso era fuori dal progetto, Gasperini l'ha fatto rinascere. [...]

(la Repubblica)