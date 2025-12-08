Glasgow è già vicina: Wesley da valutare

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Non c’è neanche il tempo per metabolizzare la sconfitta, che un nuovo appuntamento è già all’orizzonte. Con la delusione per il ko raccolto nella trasferta di Cagliari, questa mattina la Roma tornerà immediatamente al lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria, per il primo allenamento settimanale in vista di un altro viaggio, quello a Glasgow. (...) Come sempre, per la gara di coppa Gasperini non potrà contare su Baldanzi, escluso dalla lista Uefa a settembre, ma potrebbe ritrovare tra i convocati Wesley. Le condizioni del brasiliano, fermato da un affaticamento muscolare, saranno valutate nelle prossime ore, ma già domani potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Non ci saranno, invece, né Dovbyk né Angeliño, anche se la speranza è rivederli entrambi in campo entro la fine dell’anno solare. (...)