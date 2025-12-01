Giallorossi superati: Neres gol, il Napoli vince ed è primo. Gasperini scivola a -1 dalla vetta

LEGGO (F. BALZANI) - Alla fine ha prevalso la paura di cadere piuttosto che la voglia di volare. La Roma perde così la sfida scudetto col Napoli e scivola in terza posizione al termine di una prova incolore e senza veri pericoli verso la porta di Milinkovic-Savic se non un tiro di Baldanzi all'ultimo respiro.

Alla squadra di Conte è bastato così solo il gol al 36' di Neres in contropiede ma nato da un sospetto fallo di Rrahmani su Koné che Massa ha giudicato sul pallone come altri interventi rivedibili. Al netto di questo però la Roma ha faticato troppo a costruire gioco soffrendo anche le ripartenze di Lang e compagni. Nel primo tempo Svilar si è prodigato in un'uscita provvidenziale e in una parata reattiva proprio su due tentativi dell'olandese mentre la Roma si è fatta vedere solo con un tiro strozzato di Mancini. Bocciato Ferguson scelto da Gasp per riempire la zona centrale dell'attacco. Nella ripresa entra prima Baldanzi, poi Dybala e Bailey. Ma la sostanza non cambia e la Roma riesce a far sospirare un Olimpico strapieno solo con un tiro dello stesso Baldanzi nel finale respinto alla grande da Milinkovic Savic.

A esultare è Conte che agguanta il Milan in vetta alla classifica mentre la Roma scivola a -1 dalla vetta in compagnia dell'Inter. Niente drammi quindi. Stanca, forse impaurita ma sicuramente sottotono la Roma che in questo novembre aveva impressionato per tenuta atletica e tecnica però fatica a vincere i big match proprio come era successo nelle ultime stagioni.

«Se andiamo a vedere hanno tirato poco anche loro - chiarisce però Gasperini -. Era una partita bloccata, non abbiamo approcciato con la giusta energia. Forse abbiamo pagato la partita di giovedì in Europa League. Non eravamo lucidi, abbiamo fatto girare la palla lentamente. Purtroppo siamo arrivati stanchi e incerottati a una partita così difficile. Il fallo su Koné? Queste scivolate vengono sempre fischiate, ma anche noi eravamo messi male sul contropiede».