Giallorosse con la Juve al Tre Fontane

IL TEMPO (A.D.P.) - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. La Roma capolista riparte da un big match: oggi al Tre Fontane arriverà la Juventus, seconda della classe a -5 (14.30, Rai Sport e Dazn). Punti pesanti in palio: le giallorosse tentano la fuga, mentre le bianconere vogliono avvicinarsi alla vetta. «Non penso sia uno scontro decisivo, il campionato è ancora lungo ma - le parole di Rossettini alla vigilia - è una sfida importante, abbiamo voglia di rivalsa per la finale di Women's Cup». Un

confronto che arriva dopo la pausa, con tante romaniste chiamate in Nazionale e con diverse azzurre reduci dal doppio impegno amichevole negli Stati Uniti: «C'è sicuramente entusiasmo per la partita che andremo ad affrontare - ha aggiunto il tecnico - stiamo cercando di capire le condizioni fisiche perché i viaggi di parecchie delle ragazze sono stati molto lunghi. C'è eccitazione perché ci aspetta una gara importante contro la squadra più forte del campionato, siamo consapevoli di questo e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi anche se partite del genere si preparano da sole». Un solo ko per la Roma nelle prime sette giornate, la Juventus

non è partita bene ma ha recuperato terreno (quattro successi, un pareggio e due

sconfitte). Ormai da diversi anni è questo il big match per eccellenza del campionato femminile, il cui pronostico resta quindi sempre complicato da fare. Lunedì invece la Lazio sarà impegnata in casa del Sassuolo, contro l'ex tecnico giallorosso Alessandro Spugna.