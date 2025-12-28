Genoa, mercato senza fretta: Perin e Pisilli restano le priorità

L'ultimo atto del 2025, domani all'Olimpico. [...] De Rossi lavora sul campo per fare più punti possibile. Lopez e la società fanno lo stesso sul mercato per rinforzare la squadra, in contatto col mister. Ma l'idea del club è non farsi prendere dalla fretta, rischiando di sbagliare. Alcuni obiettivi sono già emersi, come Perin e Pisilli, per altri si lavora più sotto traccia. Il portiere tornerebbe volentieri al Genoa, il centrocampista ritroverebbe con piacere De Rossi. Ma in entrambi i casi la trattativa con i rispettivi club non è semplice. La Juve deve trovare un altro 12°. La Roma, ora priva di El Ayanoui (Coppa d'Africa) e Pellegrini (infortunato), cerca rinforzi prima di liberare l'azzurrino. E il Grifo vuole provare ad aspettare e insistere per le sue priorità prima di virare sulle alternative. Difficile che arrivi qualcuno già in apertura di mercato. [...]

(Il Secolo XIX)