Genoa in emergenza: fiducia a Sommariva

Dopo l'errore fatale in uscita nel recupero della gara con l'Atlanta, Sommariva è stato accompagnato da De Rossi sotto la gradinata rossoblù per ricevere l'applauso dei sostenitori del Grifone. Un gesto importante, fatto dal tecnico per valorizzare comunque il portiere cresciuto nel Grifone che dovrà difendere i pali rossoblù anche all'Olimpico contro la Roma lunedì prossimo, nel giorno del ritorno all'Olimpico di De Rossi. Scontata la squalifica di Leali, ma con la squadra di Gasperini mancherà anche il vice Siegrist (frattura a una mano). Il dodicesimo, dunque, sarà il lituano Lysionok, classe 2007. (...) Ma per De Rossi le assenze pesanti non si fermano qui, visto che all'Olimpico mancherà anche Thorsby: il norvegese, che si era infortunato nel finale della gara di Marassi in uno scontro nell'area dell'Atalanta, ha subìto una distrazione della muscolatura della spalla e verrà rivalutato fra una settimana: esclusa, comunque, la presenza di una frattura. Vitinha (affaticamento a un polpaccio), invece, regolarmente sarà disponibile. (...)

(gasport)