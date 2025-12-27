Genoa col nodo portiere. Torna subito Thorsby

IL TEMPO (A.D.P.) - Lunedì arriverà nella Capitale un Genoa che ha passato la settimana a leccarsi le ferite: il gol incassato in pieno recupero, dopo una gara quasi interamente giocata in inferiorità numerica, ha beffato la squadra di De Rossi dopo un'ottima prestazione. Scontitta forse immeritata, che però invita il Grifone a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (è a +2 dal Verona terzultimo). Contro la Roma non ci sarà appunto Leali, espulso contro l'Atalanta. Il tecnico ha liberato i suoi per Natale e i rossoblù sono tornati ieri ad allenarsi: c'era a sorpresa Thorsby; da monitorare le condizioni dei convalescenti Cuenca, Gronbaek, Messias e Siegrist.