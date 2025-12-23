Gasperini, pure le virgole

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Vi svelo perché la Roma ha perso gli scontri diretti. Giuro lo so, anche se è un grande segreto. Eccolo: Inter, Napoli, Milan e Juve sono più forti! Non ve l’aspettavate ma è così, e normalmente nel calcio, ma anche nello sport, nella vita, chi è più forte vince. Stranissimo. Quando ci stanno le eccezioni – tipo Davide contro Golia, ma quella è letteratura – uno se le ricorda apposta perché sono eccezioni. (...) La Roma è anche meno forte dell’anno scorso: sono andati via titolari come Saelemaekers e Paredes, e solo Wesley di quelli arrivati va in formazione dall’inizio. Senza considerare che Gasperini Angeliño non ce l’ha mai avuto. Tutte queste righe sopra per dire che noi dobbiamo capire bene, ma bene eh, che abbiamo un grande valore: Gasperini. In pochi mesi ha creato una squadra romanista, che vince o perde, mai pareggia e sempre lotta. Roba da sigla di cartone animato. L’eroe che ucciderà i mostri sotto il nostro letto, che dice tutto in diretta senza fronzoli e senza paura, e che onora la Lupa nell’unico modo che io conosca: il lavoro. (...) Sui social va un po’ di moda il fatto che non sia mai andato sotto la Curva. Ma che vor dì? Vivaddio, lascia spazio ai giocatori, la Roma va onorata solo per come lavori. Per la quota di ribellismo che c’è sempre dopo un ko per far vedere che si è duri e puri e veramente della Roma, un suggerimento: la più aspra critica da fare è proprio appoggiare Gasperini che chiede calciatori alla società. (...)

