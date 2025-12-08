Gasperini non fa più gol. E si ferma con il rosso

Il cancello degli arrivi dell'aeroporto di Elmas ha controllato le liste, perché pare che Roma non sia mai sbarcata in Sardegna. Alla Domus Arena si presenta una squadra bianca come la (bellissima) maglia che indossa, per niente gasperiniana nello spirito, nei duelli, nella determinazione. La seconda sconfitta di fila dopo il ko con il Napoli, e già la settima della prima stagione del Gasp nella Capitale, segna una bruschissima interruzione del processo di crescita, e ancora di più delle ambizioni da primato. Ma tanto merito va anche al Cagliari di Fabio Pisacane, che maneggia magistralmente sia le mosse iniziali sia quelle a partita in corso, quando si ritrova in su-periorità numerica per l'espulsione di Celik: il giovane tecnico non vinceva da 79 giorni, nel frattempo ha lavorato e si vede. Il premio finale capitalizzato dal piede di Gaetano, una delle aggiunte dalla panchina, rende giustizia alla partita perfetta giocata dai sardi e soprattutto alla formidabile prestazione dell'imprendibile Palestra, dell'anima Deiola, dello sfondatore Folorunsho, dell'inventivo Seba Esposito. La Roma è senza attacco - di nuovo zero gol, due tiri in porta moscetti e nient'altro - e si sapeva: Baldanzi da nove non è proponibile, ma non è che con Dybala e Ferguson sia andata meglio, e non solo per il dieci contro undici(...) Pellegrini gira a vuoto. Poi certo, c'è Baldanzi che gioca da centro-vanti senza esserlo: non svuota ma riempie con quel poco che può. Solo Koné che ha di fronte l'incerto Adopo dà qualche im-

pulso ma mai un'accelerata decisa. (...) Il possesso giallorosso che sfiora il 60% non serve a niente. (...)

(gasport)