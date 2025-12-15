Gasperini e Sarri fanno miracoli: adesso aiutateli con il mercato

Da Trigoria e Formello sale alto un grido d'aiuto. Qualcuno lo ascolterà? Guardate la classifica, le forze in campo nella Serie A più debole di sempre e con i peggiori arbitraggi di sempre, infine analizzate gli sforzi che fin qui hanno compiuto Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri: ci vorrà un cuore di pietra per non aiutare nel mercato di gennaio questi due allenatori sopraffini, che hanno condotto Roma e Lazio a un cammino sorprendente. Alla sua prima stagione da romanista, Gasperini ha ricevuto in dote un mercato estivo in tono minore e sta gestino persino la bega del lungo addio di Dybala e Pellegrini. Eppure la squadra è lassù, a lambire una vetta che quest'anno non è un Everest. [...] La Lazio merita urgenti rinforzi. Come alla Roma, le servono centrocampisti di qualità, un difensore e un attaccante. Vedremo se il grido di dolore sarà ascoltato. Intanto stasera la Roma può guadagnare punti su Napoli e Milan e rimanere agganciata al tetto. Dovrà superare il Como.

(Il Messaggero)