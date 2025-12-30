Gasperini d'attacco: "Bene Ferguson. Dybala con me gioca sempre"

Alla fine il sorriso è grande, perché dopo tre sconfitte in quattro partite Gian Piero Gasperini sapeva bene che questa sfida con il Genoa aveva un peso specifico importantissimo. E questi tre punti gli hanno permesso di rimettere la freccia sulla Juventus e di riprendersi il quarto posto. Con una vittoria netta, limpida, per quarantacinque minuti (i primi) anche solare. [...]

Alla fine contava vincere e Gasperini stavolta ci è riuscito anche grazie all'apporto di Ferguson, quel centravanti che aveva criticato apertamente nell'ultima settimana.

«Evan ha giocato sempre, tranne tre partite - ribatte Gasp -. E anche Dovbyk è andato sempre in campo quando non è stato infortunato. Magari non novanta minuti, magari non dall'inizio, ma dipende sempre da come le partite si leggono. Ma non è questo il punto, piuttosto quello che conta è fare le prestazioni, non si può sbagliare l'atteggiamento, perché questa è una squadra che quando va forte poi fa delle prestazioni giuste. [...] Sotto il profilo della prestazione Ferguson mi ha soddisfatto, la sua è stata una buona risposta rispetto a tante altre partite. Il ruolo di centravanti della Roma però è molto importante, in passato qui ce ne sono stati alcuni di grandissimo valore. Lui è giovane, se segue questa strada potrà crescere».

Ma a dare delle risposte importanti ieri sono stati anche Dybala e Koné, due delle chiavi del successo giallorosso. «Dybala se non è infortunato gioca sempre in questa squadra, perché la Roma non ha giocatori di una qualità così alta come lui. [...] Koné è nazionale francese, un titolare della Roma e ha caratteristiche straordinarie per certi aspetti. Se facesse pure i gol difficilmente sarebbe alla Roma ma in altri club più importanti». [...]

(gasport)