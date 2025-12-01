Gasperini: "Ci è mancata energia. Il mercato? Non ho grande fiducia"

Gli scontri diretti continuano ad essere un tabù per la Roma di Gasperini che fa un passo indietro rispetto alle sconfitte con Inter e Milan. [...] Un altro 1-0, questa volta il gol fa discutere un po' di più perché prima del contropiede c'è un presunto fallo di Rrahmani su Koné. Gasperini decide di non alzare polveroni, ma la decisione di Massa lo convince a metà: «Questi episodi si possono vedere in tanti modi, faccio fatica a essere netto. Il regolamento lascia spazio a varie interpretazioni che non sono così certe. Si può fischiare o no, ma quasi sempre un'entrata del genere in scivolata così viene fischiata». E' più drastico, invece, quando deve giudicare la squadra che non gli è piaciuta in occasione del gol preso: «Ci siamo trovati scoperti, e non va bene. Ci abbiamo messo del nostro. Non dovevamo concedergli questo tipo di ripartenze, infatti nel secondo tempo non le hanno trovate. E' stato un errore nostro, peccato». [...]

Rimandato ancora una volta Ferguson. Scelto un po' a sorpresa dal primo minuto per guidare l'attacco non si è mai reso pericoloso: zero tiri in porta e nessun duello aereo vinto. Anche per questo Gasperini viene stuzzicato in conferenza stampa sul mercato, ma come già successo le scorse settimane non si sbottona: «Non ho molta fiducia per gennaio. L'ho già detto. Dobbiamo alzare il valore dei nostri giocatori, abbiamo avuto fuori dei calciatori importanti. L'obiettivo è recuperare al meglio Bailey e Dybala. Dovbyk è ancora infortunato, poi durante la stagione hanno fatto bene Soulé e Baldanzi. E c'è Pellegrini che ha giocato benissimo. Questo è il nostro attacco e devo valorizzare quelli che ho a disposizione». [...]

Gasperini - ieri squalificato - ha visto la partita dal gabbiotto dell'Olimpico e sembrava quasi un leone in gabbia. Spesso e volentieri si alzava in piedi e la voglia di scendere a bordo campo era tantissima. [...] Il sogno è ancora vivo, ma per ora è meglio tenerlo nel cassetto.

(Il Messaggero)