Gasperini chiede rinforzi in attacco: Zirkzee si complica, c'è Fabio Silva

Gasperini ha ripetuto nel post partita di Roma-Napoli di non avere fiducia nel mercato di gennaio e non è solo scetticismo. È la consapevolezza di quanto sia complicato trovare profili pronti nel mercato di riparazione e allo stesso tempo, di come i vincoli finanziari impongano prudenza. Questo, però, non significa che la Roma a gennaio resterà ferma. La priorità è chiara: servono rinforzi offensivi, perché la squadra segna poco e negli scontri diretti non segna affatto. Il primo nome sulla lista resta Joshua Zirkzee. L'olandese domenica ha trovato il suo primo gol stagionale con il Manchester United, ma, ha comunque perso il posto ed ha espresso il desiderio di tornare in Serie A. A Trigoria lo considerano il profilo ideale e i contatti con il suo entourage sono costanti. La Roma punterà su un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Il nodo resta che i Red Devils non vogliono cederlo a titolo temporaneo. Nelle ultime ore è tornato di moda anche Fabio Silva. Al Borussia Dortmund non gioca e il club tedesco sta pensando di aprire al prestito per dargli continuità.

(La Repubblica)