Gasp vuole Raspadori. Roma caccia ai gol: torna alla carica della punta azzurra

La Roma ci aveva già provato a gennaio scorso, Gian Piero Gasperini addirittura un anno prima, a gennaio del 2024. E allora quel filo sottile tra Giacomo Raspadori e la Roma si potrebbe anche riannodare presto, tra circa un mese. Già, perché nella lista dei giocatori che sono seguiti dalle parti di Trigoria per rinforzare il reparto offensivo c'è anche l'attaccante dell'Atletico Madrid. Di più: la Roma ha già iniziato a tessere la rete, parlando direttamente con l'entourage del giocatore (al lavoro c'è anche un importante intermediario). E la risposta ricevuta non è stata negativa. Insomma, il gradimento di fondo da parte di Raspadori c'è. Quella porta si può anche aprire, magari presto, non è detto che debba restare per forza chiusa, al cento per cento. Adesso, però, si tratta di capire anche cosa ne pensa l'Atletico Madrid, perché con il club spagnolo la Roma non ha ancora preso alcun contatto. (...) A gennaio potrebbe anche accettare di venire alla Roma. Magari in prestito con un diritto di riscatto, che sarebbe intorno ai 20-22 milioni. Una formula che potrebbe soddisfare la Roma, il giocatore, ma in fondo anche l'Atletico, che piazzerebbe anche una piccola plusvalenza (considerando la parte fissa dell'operazione, senza bonus). (...) Gasp va a caccia proprio di un giocatore così: veloce, guizzante, con uno spunto nel breve, capace anche di fraseggiare e di fare l'uno contro uno. Raspadori, tra l'altro, è gestito da Tullio Tinti, un agente che Gasperini conosce bene, visti anche i rapporti che da anni ha con il mondo dell'Atalanta (gestisce ad esempio Bastoni, Ruggeri, Scalvini e Colpani, tutti cresciuti a Bergamo). E anche questo potrebbe essere un aggancio in più, che può avere il suo peso specifico. (...)

(gasport)