Gasp va avanti, Dybala resta indietro

È cambiato lo scenario. Prima era la Roma a rincorrere Paulo Dybala. Adesso è il contrario. È Dybala che deve lottare per riprendersela. Oggi, domani, lunedì contro il Como. Non a giugno. Qui il tema non è (più) il rinnovo di contratto. Quello non c'è e non è nei programmi. Ma l'argentino è indietro, lì dove mai avrebbe pensato di essere. La questione è diventata strettamente tecnica, non più fisica. [...] La panchina contro il Celtic racconta allora di un giocatore che è diventato un'alternativa in entrambi i ruoli ricoperti in stagione. Da centravanti ha prima ascoltato il tecnico dire che il migliore era stato fin lì Baldanzi. E poi ha visto Ferguson prendersi con forza la scena della notte scozzese. [...] Peraltro, proprio lunedì dovrebbe essere il giorno del rientro tra i convocati di Dovbyk. [...] Da trequartista di destra, poi, neppure a dirlo. Gasperini, di fatto, non tocca mai Soulé, ormai una colonna della squadra. E in quella zona di campo è tornato a disposizione pure Bailey: il giamaicano è stato fin qui marginale, ma il modo con cui è entrato in campo a Glasgow - a partita finita, per carità - va sottolineato, al netto del gol annullato. Gasperini ha abituato a stupire con le scelte di formazione, ma la verità è che è molto complicato pensare a un Dybala dal primo minuto lunedì contro Nico Paz. [...] Non c'è spazio, oggi, per la Joya. [...] In attacco è giusto aspettarsi più di un volto nuovo, dalla prossima sessione. Vuol dire, anche, che il club avrà pure la necessità di liberare spazio, sia tecnico sia economico. Lì davanti sono tutti in discussione, anche i più insospettabili. [...]

(Corsera)