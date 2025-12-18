Gasp va a mille. La Roma è pronta per il grande salto

Conterà anche il millimetro. Per chi come Gian Piero Gasperini ama la campagna aperta, al pari di Luciano Spalletti, il rettangolo verde dell'Allianz Stadium sarà uno spazio da intasare in ogni zona. Nulla sarà concesso all'improvvisazione. Perche cosi, col suo gioco intenso e la sua accuratezza, il tecnico della Roma ha costruito finora i suoi 994 punti in Serie A. (...) E sabato se la giochera, Gasp, con gli uomini piu imprevedibili di cui dispone: non solo Matias Soule con i suoi ricami e le sue sterzate nei sedici metri o Gianluca Mancini con le sue incursioni improvvise sul centrodestra, ma anche il brasiliano Wesley, brillante uomo di fascia in gol contro il Como e arma tattica per spostare l'inerzia dei match. Uno che poteva andare alla Juve la scorsa estate proprio come il tecnico della Roma, che però ha rifiutato la proposta dei bianconeri per accettare il progetto giallorosso. (...) E Wesley, del resto, è al momento l'emblema della Roma sotto il profilo atletico, proprio nel periodo storicamente migliore per l'allenatore di Grugliasco. Tra dicembre e gennaio arriva sempre lo sprint delle squadre del tecnico: l'AtaTanta lo scorso anno dopo la sosta di novembre infila 5 vittorie di fila, di cui 4 a dicembre, stesso risultato nel 2021-2022 con vittorie eclatanti come il 3-2 sul Napoli e 1'1-0 sulla Juve e anche nel 2022-2023 furono 4 vittorie in 6 gare prima di Natale. Una fase in cui correre a più non posso per restare lassù dove sfrecciano i migliori. Ed è un momento pure, come ha confermato lo stesso Gasp, in cui alla condizione atletica la squadra sta abbinando con puntualità una produzione offensiva efficace, sfruttando tutti i corridoi possibili e aumentando anche quel pressing sulla trequarti offensiva che ha fatto le fortune in passato dell'Atalanta. (...) Quella bianconera è anche la squadra più affrontata dal tecnico della Roma: 39 volte finora con 6 vittorie, tra cui il roboante 0-4 dello scorso anno proprio allo Stadio alla guida dell'Atalanta. (...)

(gasport)