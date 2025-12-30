Gasp stende De Rossi. Ferguson va a segno e spera nella conferma

Bastava criticarlo. Ferguson risponde alle bacchettate di Gasperini. Sul campo, non a parole. Col gol e coi gesti. Suo il tris giallorosso contro il Genoa dell'ex De Rossi, battuto 3-1 sul prato di casa sua, l'Olimpico, per la prima volta da applauditissimo rivale con tanto di giro sotto la sua curva sud.

L'esultanza del centravanti è un messaggio per il tecnico romanista. Come a dire: «Eccomi qua, lo ci sono». Per nove giorni ha riascoltato le parole di Gasperini. Quelle pronunciate dopo la sconfitta di Torino, contro la Juventus. «A lui preferisco Dybala, tutta la vita». Martellavano nella testa, quasi fossero un ritornello natalizio. Ma niente magia: solo un po' d'amarezza, trasformata in benzina per alimentare il riscatto. Eccolo, proprio come aveva fatto contro il Celtic, in Europa League, firmando una doppietta. I gol stagionali, ora, sono quattro. [...]

Per consolidare il quarto posto (giallorossi a 33 punti, uno in più della Juventus) e l'accesso in Champions League servono certezze. Ferguson ci sta provando in ogni modo a consolidarle. Si è svegliato tardi, vero, ma dicembre ha consacrato la sua rinascita. Del resto, lo stesso Gasperini aveva detto: «Basta qualche gol e il mio giudizio su di lui cambia». La rete s'è mossa più volte, dopo quel commento. Ma sembra che il tecnico non sia pienamente soddisfatto. Non vuole che queste prestazioni spostino il focus dal mercato. Da li s'aspetta sempre un assist. [...]

La fine anticipata del prestito, in sostanza, è un'ipotesi che resta in piedi. Come le richieste, pressanti, di Gasperini. [...] Le «cose giuste», per Gasperini, sono due, almeno per l'attacco: Raspadori e Zirkzee. I tre gol contro il Genoa non gli hanno fatto cambiare idea sulla necessità di pescare carte nuove dalle trattative. Ma finalmente il suo reparto preferito ha battuto un colpo. Anzi tre. [...]

(La Repubblica)