Gasp, si può dire Scudetto? Se a Roma è giusto sognare lo deciderà pure Spalletti

Sarà un po' come guardarsi allo specchio. Da una parte Gian Piero Gasperini, con i suoi trascorsi bianconeri, dall'altra Luciano Spalletti che ha scritto pagine importanti di storia giallorossa. Da una parte Cristante e dall'altra Locatelli, percorsi a volte tormentati, tante discussioni, tante critiche, ma poi eccoli sempre lì, a interpretare i sospiri delle loro squadre. Da una parte McKennie, dall'altra Celik: ma non dovevano andare via? Non erano quelli da mettere velocemente sul mercato? Poi alzi Io sguardo e li scopri protagonisti, addirittura insostituibili, perché non c'è nulla di più forte della voglia di conservare il proprio posto. Da una parte Koné e dall'altra Khéphren Thuram, quando il cuore, anche in campo, parla francese: gente che sa difendere, attaccare, sa essere — ed è forse la qualità migliore — il riferimento per il compagno in difficoltà. E soprattutto da una parte Yildiz e dall'altra Soulé: pensa un po' che coppia, di classe e fantasia, sarebbe stata. Ne marchi uno e scappa l'altro. (...) Sapremo se i bianconeri possono davvero rientrare nel giro delle prime e ambire a qualcosa in più della Champions League, magari a mettere paura alle migliori. Perché questo è un campionato strano, che sembra aspettarti e c'è sempre il tempo —siamo appena alla sedicesima giornata — per sorprendere. E sapremo se la Roma ha le carte in regola per puntare — ma sì, perché bisogna aver paura di pronunciare quella parola? — allo scudetto. D'altronde se Gasperini ti dice che non firmerebbe per il quarto posto, per la Champions League, qualcosa dovrà pur significare. (...) La verità, o la realtà per non essere presuntuosi, è che la partita con il Como ha confermato una sensazione: la Roma è a tutti gli effetti una squadra, anzi una Squadra con la esse maiuscola. Perché non si gioca per novanta minuti con quell'intensità, con quello spirito di collaborazione, con quella voglia di andare a prendersi il risultato, e riscattare le ultime due sconfitte in campionato che avevano fatto scattare l'allarme, se non hai il senso del sacrificio collettivo? La Roma si identifica oggi nella velocità di pensiero e di intervento di Svilar, nella ritrovata autorevolezza di Hermoso in una difesa spesso invulnerabile, nella saldatura tra Koné e Cristante, nelle intuizioni di Soulé — che hanno finito per dare un senso a una panchina altrimenti impensabile di Dybala — nei progressi di Ferguson e, verrebbe da dire soprattutto, dalla straripante prestazione di Wesley. (...) E suggerire una domanda: ma con un attaccante da copertina, un centravanti dai gol facili, per che cosa firmerebbe Gasperini? Intanto aspetta di ricevere il regalo, magari per la Befana, poi magari provate a rifargli la domanda.

(gasport)