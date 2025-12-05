Gasp senza attacco: Roma a Cagliari con Ferguson

La strada verso Cagliari potrebbe portare ancora una volta Evan Ferguson al centro dell'attacco romanista. Non per particolari meriti, vista la gara contro il Napoli, durata solo 45 minuti. L'irlandese è in pole per semplice carenza di alternative: i diretti concorrenti non sono al massimo. Dybala ieri ha svolto solo un allenamento differenziato, Dovbyk infortunato, Baldanzi out e Bailey non ancora al 100%. L'alternativa più credibile resta la Joya che ieri si è rivisto a Trigoria dopo due giorni di assenza causa febbre. L'argentino ha svolto una seduta differenziata e oggi dovrebbe tornare in gruppo, con un'alta possibilità di giocarsi una maglia da 1'. Meno rassicuranti, invece, le notizie su Tommaso Baldanzi, anche lui bloccato da febbre. L'ex Empoli non si è allenato e a questo punto la sua disponibilità a Cagliari è difficile. El Aynaoui ha lavorato con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro: il colpo preso contro il Midtjylland non si è ancora assorbito, ma, il marocchino dovrebbe stringere i denti.

(La Repubblica)