Gasp ritrova la via del gol in campionato: Wesley decisivo

La Roma trova il rimedio al suo malanno di stagione: la porta inaccessibile. Le chiavi, per ora, le ha trovate nel giardino di casa. Merito di Wesley. Trainata dal brasiliano, la squadra di Gian Piero Gasperini supera il Como 1-0, consolida il quarto posto e ritrova la forza di «sognare». Quella che, dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari, era scomparsa. [...]

La Roma ha dimostrato che la prestazione di Glasgow - Celtic travolto 3-0 - non era l'eccezione, ma una regola da concretizzare, una strada da seguire. Contro il Como lo ha fatto in parte, ribadendo la certezza - quasi smarrita nelle ultime giornate - di una difesa solida e alimentando l'idea - prima remota - di un attacco concreto. Un solo gol non basta per confutare il percorso, spesso negativo, dei suoi realizzatori. Ma la sua Roma ha costruito tanto, flirtando con la rete a più riprese. [...] La firma sul tabellino l'ha messa Wesley, uno degli uomini di fiducia di Gasperini. Uno di quelli che tengono vivo il «nucleo portante» della squadra. Lo alimentano, facendolo carburare. Letteralmente. Perché il brasiliano, sulla fascia, vola quasi fosse la sua ferrovia personale. [...]

(La Repubblica)