Gasp rilancia Ferguson: doppietta dopo le critiche e la Roma batte il Celtic

Ogni promessa è debito: "Basta una doppietta e il giudizio sull'attaccante cambia". Ferguson quelle parole di Gasperini se l'era segnate. Le ha prese alla lettera ed ecco i due gol contro il Celtic sotto il cielo piangente di Glasgow. E la Roma con lui: tris agli scozzesi, che prima si fanno male da soli e poi crollano sotto i colpi dell'irlandese. Ora i giallorossi, decimi a due giornate dalla fine della prima fase dell'Europa League, sognano l'accesso diretto agli ottavi. Quando tutto sembrava finito, ecco Evan. Il divorzio anticipato era più di un'idea per la Roma, che ha gli occhi fissi su Zirkzee del Manchester United. [...] Ferguson è il rimedio al mal di gol. Non segnava dal 27 novembre e la Roma in una sera ne ha fatti tre. Per l'irlandese è il battesimo con il gol europeo, una risposta alle bacchettate verbali di Gasperini. Ora l'attaccante del Brighton vuole riprendersi quello che ad agosto sembrava già suo: il posto da titolare.

(La Repubblica)