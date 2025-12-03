Gasp, nel mirino ancora Fabio Silva. E interessa Tel

La caccia al 9 in casa Roma continua e, anzi, è diventata ancora più importante dopo il flop del reparto offensivo nella sfida scudetto contro il Napoli. (...) Il primo nome resta quello di Joshua Zirkzee, che in Italia ha già giocato (bene) e che piace da tempo al tecnico. Il Manchester United, però, intende monetizzare e vuole inserire l'obbligo di riscatto per l'olandese. L'alternativa è Fabio Silva del Borussia Dortmund, già cercato dai giallorossi in estate e chiuso da una folta concorrenza in Germania (contro il Leverkusen sabato scorso ha servito un bell'assist per il gol di Adeyemi). (...) Gasp, peraltro, vorrebbe un rinforzo anche sulla fascia sinistra: la preferenza è per Mathys Tel del Tottenham.

(gasport)