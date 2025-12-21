Gasp: "Ferguson e altri nuovi non mi stanno convincendo"

Come contro Milan, Inter e Napoli. Anche con la Juventus arriva un'altra sconfitta, gli scontri diretti diventano indigesti pure per Gian Piero Gasperini, che adesso si ritrova i bianconeri dietro soltanto di un punto. «Certo, se perdi sempre con quelle davanti vuol dire che abbiamo qualcosa in meno, siamo uno scalino sotto, non scopro certo l'acqua calda nel dirlo. [...] Usciamo fiduciosi da questa gara, la Roma deve costruire una rosa forte, ma ha una base notevole. [...] Il mercato è un'opportunità, alcune nostre lacune sono evidenti». [...]

Intanto fanno pensare soprattutto le scelte iniziali, quella rinuncia al centravanti per l'attacco mobile. Gasperini, però, difende fino in fondo ogni sua scelta. «Le rifarei tutte - dice lui - Ferguson non mi sta convincendo, ma non tanto per la questione tecnica. Ancora non si è calato nello spirito, lui e anche qualche altro nuovo acquisto (il riferimento è a Bailey, ndr)». [...]

Gasperini ritorna sulla scelta Dybala-Ferguson, con l'attacco "leggero" scelto per sorprendere la Juventus di Luciano Spalletti: «Dovessi farlo, risceglierei sempre Dybala, tutta la vita. Non è detto che si debba giocare con il centravanti da un metro e novanta». [...]

