Gasp esulta e non smette di sognare: "Non firmerei per il quarto posto"

Lo scontro generazionale tra Gasperini e Fabregas se lo porta a casa il tecnico giallorosso, sotto gli occhi attenti di Ranieri che ha corteggiato entrambi qualche mese fa.

La Roma dà continuità alla bella vittoria di Glasgow e accorcia su Milan e Napoli. Ma Gasp non si accontenta: «Firmerei per il quarto posto? Non firmo mai, ma sarei contentissimo. Sarebbe un gran risultato. Al meglio e al peggio non c'è limite». Non mancano - come sempre - i complimenti alla squadra: «A volte gli altri possono avere anche delle qualità migliori, ma questi ragazzi danno l'anima. E non è detto che se arrivano giocatori teoricamente più forti magari poi abbiano lo stesso spirito e la stessa disponibilità». I passi falsi contro Napoli e Cagliari sono già alle spalle e i tifosi tornano a sognare in alto. «La migliore gara in casa», così l'ha definita il tecnico. [...]

L'obiettivo nume ro uno rimane Zirkzee che ieri ha giocato solamente gli ultimi due minuti nel pareggio del Manchester United contro il Bournemouth. Occhi anche su Raspadori e Gudmundsson, con Beto ed Ekhator sullo sfondo. [...] Novanta minuti in panchina per Dybala sotto gli occhi dell'amico Paredes: «Non era il caso di farlo entrare, avrà una settimana per stare meglio». Leandro lo porterebbe volentieri con sé al Boca, il futuro è sempre più un rebus.

(Il Messaggero)