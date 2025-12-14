Gasp e Fabregas: c'è tanto in gioco

Un retroscena di fine maggio rivela un intreccio di mercato che avrebbe potuto cambiare il destino della panchina giallorossa. Mentre Gasperini prendeva tempo, indeciso se lasciare Bergamo, Claudio Ranieri fece un tentativo per portare Cesc Fabregas alla Roma. Lo spagnolo, che aveva già rifiutato il Bayer Leverkusen, disse di no, o meglio, fu il Como a blindarlo, respingendo anche le successive avances dell'Inter. Il resto è storia nota: Ranieri resta, Gasperini accetta la Roma e oggi si ritrova di fronte proprio Fabregas.

È una sfida tra due allenatori che si stimano e che hanno rivoluzionato il calcio con le loro idee. "So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa", ha dichiarato ieri Fabregas parlando di Gasperini. Parole che potrebbero tranquillamente descrivere anche il tecnico del Como, elogiato per la personalità e le intuizioni tattiche, come la particolare costruzione dal basso che sta adottando nelle ultime gare.

(...) Anche Gasperini, in quanto a innovazioni, potrebbe scrivere un trattato: dalla marcatura a uomo alla valorizzazione dei talenti, le sue idee hanno fatto scuola. Per questo, la partita contro il Como, oltre a essere una sorta di spareggio Champions, si preannuncia tatticamente affascinante. Gasperini, però, arriva alla sfida con qualche problema in difesa. Celik è squalificato, mentre resta in dubbio la disponibilità di Ndicka, che se non dovesse farcela lascerebbe il posto a Ghilardi. L'arretramento di Cristante resta un'opzione d'emergenza.

(Il Messaggero)