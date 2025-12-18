Gasp disposto ad aspettare Zirkzee. A Torino senza Ndicka: torna Celik

Joshua Zirkzee continua ad essere l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco. La richiesta del Manchester (50 milioni) non ha cambiato di una virgola i piani di Massara che però va ancora a caccia di uno sconto. La Coppa d'Africa rischia senz'altro di allungare i tempi, ma la volontà dei Friedkin è di accontentare Gasperini e portare l'attaccante nella prima settimana di gennaio. L'alternativa è Yuri Alberto del Corinthians. (...) Ma le occasioni nel mercato non mancano e il ds continua a seguire Raspadori e Gudmundsson. Più staccato al momento Tel, mentre Ekathor è un giocatore sul quale la Roma punterà la prossima estate. Gasp non vorrebbe un giovanissimo come rinforzo, ma uno già pronto per fare il titolare. (...) Meno due alla trasferta dell'Allianz Stadium. La Roma in ogni caso passerà un Natale al quarto posto in classifica, ma l'occasione di staccare a -7 la Juventus e tornare prima, approfittando degli impegni di Inter, Milan e Napoli in Supercoppa, è ghiotta. Non ci saranno Ndicka ed El Aynaoui causa Coppa d'Africa, ma tornerà Celik che ha scontato il turno di squalifica. Spazio a lui in difesa insieme a Mancini ed Hermoso. Ziolkowski e Ghilardi non sono ancora ritentati pronti per giocare dal primo minuto in una gara così delicata, anche per questo Gasp a gennaio vorrebbe un centrale d'esperienza. (...)

(Il Messaggero)