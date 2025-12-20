Gasp contro Spalletti: "Il test con la Juventus ci dirà chi siamo"

«Quindici partite sono una striscia significativa». Gasperini frena, misura, ma non nasconde il peso della sfida. Non è più settembre, quando disse che la Roma era prima «un po' per caso». A Torino, questa sera (ore 20.45) la Roma gioca per il primo posto, complice la Supercoppa che congela la classifica delle rivali, e per spezzare un tabù che dura da cinque anni. [...] La Roma arriva allo Stadium nel suo momento migliore, reduce dalle vittorie con Como e Celtic: «Siamo in un buon momento, ma lo è anche la Juventus. È una partita molto attesa». E soprattutto è un banco di prova: «Giocare contro la Juve è sempre un parametro. Quando riesci a batterla significa che sei competitivo a un livello molto alto». La formazione è quasi fatta. In difesa spazio a Celik, Mancini e Hermoso, che dovrebbe recuperare, con Rensch favorito a destra. A sinistra agirà Wesley, mentre in mezzo toccherà a Cristante e Koné. Davanti Ferguson sarà il riferimento offensivo, con Pellegrini e Soulé alle spalle. Dybala, invece, va verso la panchina. «Fisicamente ha superato i problemi - spiega Gasperini - ma per giocare deve stare bene davvero: sprintare, calciare, farlo ai livelli che tutti si aspettano». [...] I quattro punti di vantaggio sulla Juventus contano: «Per loro è una partita fondamentale per riagganciarsi. Per noi lo è per tenerli distanti, possibilmente aumentare il vantaggio». [...] Il mercato resta fuori dai pensieri almeno per una sera, nonostante le trattative avviate per Raspadori e Zirkzee: «Non è il momento». [...]

(la Repubblica)