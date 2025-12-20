Gasp ci crede

E' tempo di brindisi, vicino all'albero di Natale posizionato sul lato sinistro rispetto all'entrata della sala stampa di Trigoria. Ci sono tutti, un sorridente Gasp, il solito

volpone Claudio Ranieri, orgogliosissimo per la scelta del tecnico piemontese («che vi avevo detto?», che scherza con e sul ruolo dei giornalisti («dei leoni, buoni quando dormono»), c'è il timidissimo Ricki Massara, a cui tocca l'onere l'onore di rendere ancora più forte la Roma nel prossimo gennaio. Quell'albero brilla di luci e attende i regali, fa notare Gasp a Ricki, che controlla e sorride: messaggio ricevuto da tempo, però. Servono due pacchi con un bel fiocco. Due, almeno. Se li merita l'allenatore, se li meritano i tifosi sognatori, stregati da questa Roma da combattimento, che stasera a Torino va a difendere - per il momento - il quarto posto contro la rivale storica e magari, con una vittoria, godersi di nuovo il primato, anche se lordo (in attesa che Inter, Milan e Napoli recuperino le loro partite). [...] Non è certo la prima volta che Gasp si confronta con in bianconeri e con quell'ambiente dorato, che in passato è stata la sua casa. Ma per Roma e la Roma, la Juve è sempre più di una semplice rivale, dentro la sfida contro quei colori bianconeri c'è una storia lunga di liti, calci, polemiche a distanza (e non), forse Gasp tutto questo lo ha respirato in questi mesi, negli ultimi giorni. [...] E Gasp, dopo l'addio all'Atalanta, non si è fatto ingolosire dal tornare a Torino ed entrare dalla porta principale, ha scelto la Roma. Strano, no? «Perché qui era più difficile. Sono contento di come è andata. Ora ci troviamo a giocare una partita importante. La Juve rimane forte e ha sempre la possibilità di rafforzarsi. Noi arriviamo da due belle prestazioni, vogliamo misurarci senza timori. Io sono soddisfatto di quanto stiamo facendo: solo in poche partite siamo stati deludenti. Il gruppo ha motivazioni forti, è cresciuto a livello tecnico e come compattezza. La nostra forza sono i pochi gol presi, ma la squadra ha sempre cercato anche di costruire opportunità e gol. Giocare con la Juve sarà un bel parametro per noi per misurarci e capire quanto possiamo essere forti. Spalletti? Ci siamo visti spesso, ora un po' meno, ma sarà un piacere incontrarlo. Con lui ho un buon rapporto». [...]

(Il Messaggero)