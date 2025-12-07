Gasp carica la Roma: "La forza è il gruppo". A Cagliari senza Wesley

«La forza della Roma è il gruppo». Alla vigilia della sfida al Cagliari (ore 15) Gian Piero Gasperini spiega qual è il vero motore di questo inizio di stagione: «Mi fido di tutti. Svilar, Ndicka, Hermoso, Mancini sono leader, Ghilardi e Ziolkowski non hanno saltato un minuto d'allenamento. Pellegrini e Soulé sono straordinari. Così come Pisilli: meriterebbe di giocare di più e mi piacerebbe che potesse farlo qui. La forza della Roma oggi è questa mentalità». [...]

In difesa non ci sarà Wesley, al suo posto Rensch sembra favorito su Tsimikas. In attacco Pellegrini e Soulé partiranno dal primo minuto, mentre per la maglia numero 9 il ballottaggio è tra Dybala, Baldanzi e Ferguson, con l'irlandese favorito per questioni di "salute". [...]

Anche Angelino è recuperato e sarà convocato giovedì per la gara contro il Celtic, a tre mesi dall'ultima apparizione. [...]

(La Repubblica)